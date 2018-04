California, l'impalcatura cede dopo l'incendio. VIDEO

Un'impalcatura di cinque piani è crollata a Concord, in California, in seguito a un incendio scoppiato in un complesso di appartamenti in costruzione. Nel video, diffuso da Storyful, si vede il ponteggio collassare in strada e travolgere due auto parcheggiate.

L'incendio e l'evacuazione

Le fiamme hanno inghiottito tutta la palazzina, causando due feriti per inalazione di fumo. Sono state evacuate 250 persone, residenti nei vicini appartamenti minacciati dal fuoco. Le impalcature dell’edificio in costruzione, praticamente distrutto, hanno ceduto nelle ore successive