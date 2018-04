Royal baby, l'ironia sui social. George: "Ecco un altro poraccio!"

È nato il nuovo royal baby, terzogenito di William e Kate, e sui social esplode l'ironia. Su Facebook, Twitter e Instagram gli utenti scherzano soprattutto sulla linea di successione della famiglia reale britannica e sulle reazioni di Baby George davanti al nuovo arrivato. "'A povero, il regno è mio", si immagina possa essere la reazione del fratellino più grande, già star di meme e pagine social molto popolari. Ma non sono mancati i commenti neanche sul look perfetto di Kate Middleton all'uscita dall'ospedale e sulla capigliatura di papà William, apparsa sempre meno folta all'arrivo di ogni figlio.



Baby George e i "poracci"



L'ironia sul piccolo George non è nuova e risale a un paio di anni fa, quando iniziarono a essere diffuse le sue prime foto. Ne è nata una caricatura che lo immagina come un principino altezzoso, con la puzza sotto il naso verso i "poracci" - definiti così nei meme che lo riguardano. A diffondere l'apprezzamento ironico della sua figura è stato soprattutto il gruppo Facebook "Baby George ti disprezza", che ha collezionato negli anni tantissime foto e video che oltre a far sorridere, hanno creato molta simpatia per il primogenito di Kate e William. E quindi non si è fatta attendere la creatività del gruppo. Subito dopo la nascita del terzo royal baby, ecco un primo post: "Nuntio vobis, gaudium minimum. Habemus poraccium!", l'"annuncio" di George.



"Non sappiamo il nome ma una cosa è certa: puzza"



Del nome del terzo royal baby non sappiamo ancora nulla - si fanno le ipotesi Arthur, Albert e Philip - ma in un video creato dal gruppo "Baby George ti disprezza", il fratello maggiore del nuovo arrivato è già certo di una cosa: "Puzza". Nei sottotitoli creati ad arte sul video dell'ingresso in ospedale di William con Charlotte e George, quest'ultimo non sembra molto felice di fare visita al nuovo fratellino: "Ti aspetto in macchina papà, a che serve che salgo anch'io?".



Così il principino George "affronta" il nuovo arrivato



Tantissimi i tweet che immaginano un George non esattamente raggiante per l'arrivo di un altro fratellino dopo Charlotte. Anche perché il terzo royal baby è nato proprio il giorno dell'onomastico di George, che quindi condividerà per sempre con lui il suo compleanno.



L'ironia sul look perfetto di Kate e su Harry



"George oggi è andato regolarmente a scuola. Non gli interessa del fratello, lui vuole l'egemonia sull'Irlanda", si legge in un commento. "George in questo momento lo immagino mentre dice 'tanto la corona è mia'", aggiunge un altro. George insomma, non vuole e non teme rivali, ed è sicuro di essere il preferito di mamma e papà."Per il vostro onomastico ricevete qualche messaggio su WhatsApp. Per il suo onomastico il principe George ha ricevuto un fratellino": su Twitter si scherza sempre sul sangue blu di George e sul confronto con i "poracci" tra la gente comune. Ma anche del fatto che il principino è il primogenito e quindi tutte le attenzioni devono essere su di lui: "Ah fraté, goditi questi momenti di fama che saranno gli unici che avrai. Da domani parleranno di nuovo di me".

Ma l'ironia non ha risparmiato nemmeno gli altri componenti della famiglia. A partire dal look di mamma Kate all'uscita dall'ospedale su cui si sono scatenati in moltissimi. "Ma in quale mondo si è così belle dopo aver partorito. Sicuramente non quello di noi poveri", un commento su Twitter. E poi: "Kate 6 ore dopo il parto vs me dopo una rampa di scale", con un'immagine molto eloquente sul confronto. Si scherza anche sulla capigliatura di William, apparsa sempre meno folta alla nascita di ogni figlio: "I Simpson avevano previsto anche questo", si legge su Twitter. Un meme "papale" rappresenta invece il nervosismo del principe Harry "ogni volta che Kate e William fanno un figlio, allontanandolo quindi dal trono sempre di più", vista la linea di successione che lo vede dietro la famiglia del fratello maggiore.