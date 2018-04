Michelle Obama dà il benvenuto al royal baby su Instagram

Anche Michelle Obama ha voluto fare gli auguri al neonato royal baby. E lo ha fatto nel suo stile, un po' fuori dalle canoniche dichiarazioni istituzionali. L'ex first lady ha scelto Instagram e una foto che ritrae il primogenito di William, George, con Barack Obama.

L'incontro con il piccolo George

"Barack e io siamo entusiasti di congratularci con il Duca e la Duchessa di Cambridge per il nuovo arrivato! Speriamo di incontrarlo presto per un pigiama party a Kensington Palace. Indosserò la mia vestaglia". Lo scatto risale al 2016, quando l'allora presidente visitò la residenza dell'erede al trono britannico qualche mese dopo la nascita della secondogenita Charlotte. Il piccolo George ha accolto gli Obama mostrando loro i suoi giochi e indossando pigiama e vestaglia. Un abbigliamento singolare per un bambino (ma non per un reale) di due anni e mezzo che rese lo scatto virale.