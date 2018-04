California: una città invasa dai "tumbleweed", i cespugli rotolanti

Tutti ricordiamo qualche film western con i cespugli rotolanti nella terra arida e polverosa. Questo genere di piante – tumbleweed in inglese (Salsola o Rotolacampo in italiano) – ha letteralmente "sepolto" Victorville, una cittadina della California del sud.

Una città sepolta dai cespugli

Lo riferisce l'Associated Press, che accompagna la notizia con un video delle vie della città - poco più di 100mila abitanti nella contea di San Bernardino, alle porte del deserto - invase dai cespugli, che vanno ad ammassarsi attorno alle abitazioni. Circa 150 quelle coinvolte, secondo quanto riporta la portavoce del comune, Sue Jones, citata dal "Daily Press". Una vera e propria emergenza (basti pensare che l'altezza di questi agglomerati di piante in alcuni casi raggiunge quasi quella delle case), tanto che i residenti lunedì scorso hanno richiesto l'aiuto dell'amministrazione.

Siccità e forte vento le cause

A rimuovere i tumbleweed sono stati i pompieri della contea di San Bernardino. Due le cause principali dell'invasione dei Rotolacampo provenienti dal deserto a nordest di Los Angeles: la siccità e il forte vento (con punte fino a un centinaio di km orari), che però già a partire da martedì si è attenuato. Il "Guardian" ha raccolto le voci di alcuni dei residenti di Victorville: "Di norma, ne troviamo alcuni che rotolano per strada - spiega una donna riferendosi ai cespugli - ma non ne abbiamo mai visti così tanti". Tanti da far paura, visto che lunedì - come racconta un altro testimone - "volavano come fossero un tornado". "Ora – conclude la portavoce del comune – l'obiettivo è quello di fare pulizia".