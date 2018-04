Bill Gates e Angelina Jolie sono "i più ammirati al mondo"

L'attrice Angelina Jolie e il co-fondatore di Microsoft Bill Gates sono le persone più ammirate al mondo. È quanto emerge dal sondaggio annuale realizzato dall’istituto di ricerca YouGov, condotto in 35 Paesi su un campione di oltre 37mila persone, per stabilire chi siano i 20 uomini e le 20 donne più ammirate del pianeta. Sul secondo gradino del podio delle due classifiche salgono Barack Obama e l'ex first lady Michelle. Mentre la terza posizione è occupata tra le donne dalla celebre conduttrice e attrice Oprah Winfrey e tra gli uomini dall’attore Jackie Chan. Bill Gates: "I ricchi come me paghino più tasse"

I leader mondiali

Se l’ex presidente statunitense Obama gode ancora di molta stima in diversi Paesi del mondo, l’attuale inquilino della Casa Bianca, nella classifica globale, si posiziona solo al diciassettesimo posto. Tra i leader mondiali prima di Donald Trump, ci sono il premier indiano Narenda Modi (ottavo), il presidente russo Vladimir Putin (sesto) e quello cinese Xi Jinping (quarto). Dopo il tycoon, invece, si piazza il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, che si posiziona al diciannovesimo posto. In classifica anche Papa Francesco (sedicesimo) e il Dalai Lama (settimo). Tra le persone più ammirate del mondo anche alcuni sportivi, come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Beckham e Michael Jordan, e attori come Amitabh Bachchan e Andy Lau. Nella top 20 al femminile quarta è la Regina Elisabetta e quinta l’ex candidata democratica alla Casa Bianca Hillary Clinton. Tra i leader europei la cancelliera tedesca Angela Merkel si colloca in ottava posizione, mentre la premier britannica Theresa May in quindicesima. Nella top 10 compaiono anche l'attrice Emma Watson (sesta), l’attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala (settima) e le pop star Taylor Swift (nona) e Madonna (decima).

I dati italiani

Nessun italiano è presente nella classifica generale né tra le donne né tra gli uomini. Per quanto riguarda quella dedicata unicamente al nostro Paese, invece, le prime tre posizioni sono occupate da Alex Zanardi, Piero Angela e il Dalai Lama nella graduatoria maschile, mentre in quella femminile il podio è composto da Michelle Obama, Bebe Vio e Julia Roberts. Tra i politici Emma Bonino è quarta, Giorgia Meloni tredicesima, Laura Boldrini diciassettesima, Silvio Berlusconi decimo, Matteo Salvini quattordicesimo e Beppe Grillo sedicesimo.



La graduatoria statunitense

YouGov ha stilato anche la classifica riguardante gli Stati Uniti nella quale Donald Trump sale sino alla seconda posizione, anche se distaccato di oltre 10 punti percentuali da Barack Obama, che raccoglie il 24% delle preferenze, guadagnandosi il primo posto. Il primato tra le donne appartiene sempre alla famiglia Obama: la più ammirata infatti è l’ex first lady Michelle, mentre Melania Trump, che non entra nella top 20 mondiale, in quella statunitense è nona.