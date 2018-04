Belgio, lo zoo di Mechelen dà il benvenuto al baby elefante. VIDEO

Ancora un lieto evento allo zoo belga Planckendael di Mechelen. Mercoledì 11 aprile la struttura ha comunicato la nascita del suo terzo cucciolo di elefante negli ultimi sei mesi.

Il cucciolo sta bene



Il nuovo arrivato, il primo nato del 2018, è un esemplare di elefante asiatico del quale ancora non è stato comunicato il nome. Il piccolo è diventato in poche ore l'attrazione principale dei visitatori e degli addetti ai lavori dello zoo. "Abbiamo avuto il nostro terzo cucciolo, tre di fila, tre bambini sani, non è possibile rendere più felice uno zoo degli elefanti", ha detto Ben Van Dyck che si occupa degli animali. L'esperto, citato da Reuters, ha inoltre reso noto che il baby elefante è riuscito a stare in piedi sulle proprie zampe entro i primi quindici minuti dalla nascita e che da allora cammina bene in modo autonomo. Un esemplare in perfetta salute, dunque, che si aggiunge agli altri nove membri della famiglia già ospitati all'interno dello zoo. La struttura ha un programma di allevamento che mira ad aiutare e ripopolare le specie in via di estinzione.