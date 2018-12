Giappone, sei dispersi per una frana nel Sud-Ovest del Paese

Circa duecento soccorritori sono impegnati nella ricerca di sei persone risultate disperse in seguito ad una massiccia frana avvenuta nella prefettura giapponese di Oita, nel Sud Ovest del Paese.

L'incidente

Una massa di terra di 200 metri di larghezza per cento di altezza è crollata investendo 4 case, intorno alle 3.50 di questa mattina, nella pittoresca Yabakei valley, che ogni anno attira 800.000 turisti.

I dispersi

I dispersi sono un uomo di 45 anni e 4 donne di età compresa tra i 21 ed i 90. Quattro persone residenti in una delle case colpite sono riuscite a mettersi in salvo per tempo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Secondo l’osservatorio metereologico locale non ci sarebbero state precipitazioni cospicue nelle ultime 24 ore.