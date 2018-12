Donald Trump Jr e la moglie Vanessa annunciano il divorzio

Donald Trump Jr, figlio primogenito del presidente americano Donald Trump, e la moglie Vanessa hanno annunciato in un comunicato congiunto che hanno deciso di separarsi, dopo che è stata presentata la richiesta di divorzio presso un tribunale di New York. "Dopo 12 anni di matrimonio abbiamo deciso di intraprendere strade diverse. Avremo sempre grande rispetto l'uno per l'altra e per le nostre famiglie".

Sposati dal 2005

Entrambi quarantenni, Donald Jr e Vanessa si sono sposati nel 2005 e hanno cinque figli che, hanno sottolineato, restano la priorità. I due si erano conosciuti a un evento di moda nel 2003. Le nozze due anni dopo, celebrate nella residenza del padre di lui, Mar-a-Lago, in Florida. Nei giorni scorsi, Vanessa Trump è stata vittima di un piccolo incidente, ricoverata in ospedale dopo aver aperto una lettera con della polvere sospetta indirizzata al marito. La polvere si era poi rivelata innocua.

La coppia

Vanessa Trump è cresciuta nell'Upper East Side di Manhattan e, secondo quanto scrive il New York Times, sarebbe stata anche una ex fiamma di Leonardo DiCaprio. La moglie di Trump Jr era solita condividere di frequente le foto di famiglia su Twitter, in particolare quelle dei fine settimana trascorsi a Catskills; dallo scorso giugno i retweet si erano interrotti, suggerendo un possibile allontanamento della coppia. Donald Trump Jr e suo fratello Eric hanno preso le redini della Trump Organization in seguito all'elezione alla Casa Bianca del padre, mentre le porte della politica si sono aperte per la sorella Ivanka e suo marito Jared Kushner.