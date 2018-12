Wallaby sul ponte di Sydney: polizia insegue e salva l'animale. VIDEO

Un inseguimento lungo e faticoso, ma alla fine i poliziotti sono riusciti a catturare e a mettere in salvo un wallaby. Il marsupiale, simile al canguro, è stato avvistato nella mattina di martedì 16 gennaio sul Sydney Harbour Bridge, il celebre ponte della città australiana. Dopo le segnalazioni arrivate da alcuni automobilisti, una volante della polizia si è messa subito sulle tracce dell'animale per evitare che causasse incidenti e che potesse essere investito. Il wallaby, dopo una serie di balzi che hanno messo a rischio la sua incolumità, è stato braccato al termine di una fuga spettacolare, ripresa anche in un video pubblicato da Storyful. Il marsupiale è stato consegnato allo zoo di Taronga dove è stato visitato e curato.

In cura allo zoo

Sulla pagina Facebook, il veterinario Larry Vogelnest ha fatto sapere che il wallaby "non sembra abbia ferite gravi, ma sarà attentamente valutato nelle prossime 24-48 ore". Il veterinario aggiunge: "Come per tutti gli animali selvatici, la nostra speranza è che il wallaby tornerà in condizioni tali da essere rimesso in libertà. Sarà fatta una valutazione per scegliere il luogo migliore" dove il marsupiale potrà tornare a saltare senza il pericolo di essere travolto dalle auto.