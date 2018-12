Arabia Saudita, inaugurato il salone dell'auto per sole donne

Nel Le Mall di Jeddah ha aperto i battenti il primo salone automobilistico per sole donne. L'evento sottolinea la svolta storica di qualche mese fa, coincisa con la decisione di Re Salman di permettere alla popolazione femminile di tornare a guidare . Il salone mette in mostra veicoli che puntano sull'efficienza energetica, seguendo lo slogan "Drive and Shop".

Il salone

"Sono sempre stata interessata alle automobili, ma non avevamo la possibilità di guidare - ha dichiarato una visitatrice al Guardian -. Ora sono davvero interessata all'acquisto di una vettura, ma vorrei che i prezzi non fossero così alti". Con l'aumento del costo della vita e l'introduzione dell'Iva a gennaio, l'Arabia Saudita sta vivendo un importante momento di transizione economica. In mostra, auto a efficienza energetica promosse da venditrici preparate per entrare maggiormente in confidenza con la clientela di riferimento. Secondo Sharifa Mohamad, a capo della squadra di venditrici, "è noto che sono le donne la fetta più grande degli acquirenti nei centri commerciali. Questo stesso centro è gestito da donne. Tutte le cassiere sono donne. Tutti i clienti nei ristoranti sono donne". Intanto, circondate da palloncini e giochi di parole in arabo, le prime clienti hanno iniziato a mettersi in posa per un selfie vicino alle auto.

Il cambiamento dell'Arabia Saudita