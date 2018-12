Nigeria, attacco dopo la messa di Capodanno: 17 morti

È di almeno 17 morti il bilancio di un attacco sferrato contro un gruppo di fedeli nel Sud della Nigeria . Il fatto si è verificato nella città di Omoku, a circa 85 chilometri da Port Harcourt, capitale dello stato di Rivers.

L'attacco nei pressi di una chiesa

Fonti della polizia nigeriana, citate da Nigeria Independent , hanno reso noto che l'attentato si è svolto poco dopo la mezzanotte di domenica 31 dicembre, quando uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di fedeli che stava rientrando dalla messa di mezzanotte. "Diciassette persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite", ha detto un ufficiale di polizia, precisando che i sopravvissuti sono stati immediatamente trasferiti presso un ospedale locale. Secondo quanto raccontato da Ugochi Olugbo, parente di una delle vittime, "alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco su un gruppo di fedeli verso mezzanotte e mezza". La polizia sostiene di aver dato il via a un'operazione per identificare gli aggressori, senza confermare ufficialmente il numero dei morti. Lo ha dichiarato il vice soprintendente, Nnamdi Omoni, al quotidiano nigeriano, affermando anche che sono già iniziate le operazioni per ripristinare l'ordine in città.

Aumento della violenza