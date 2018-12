Lefebvriani, Papa: chiariscano le questioni dottrinali

Sulla questione di Lefebvriani, Papa Benedetto XVI ha pubblicato oggi un Motu Proprio che li riguarda. La Pontificia Commisione Ecclesia Dei che finora si era occupata di loro nella Chiesa cattolica, viene posta sotto l'autorità della Congregazione per la Dottrina della fede, di cui Ratzinger era prefetto quando era cardinale. "Finchè le questioni dottrinali non saranno chiarite, ribadisce il Papa, la Fraternità lefebvriana non ha uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non possono esercitare in modo legittimo alcun ministero".