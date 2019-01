Afghanistan, in quarantena l'unico maiale

L'unico maiale allevato in Afghanistan è stato messo in quarantena per paura che potesse essere portatore dell'influenza suina. L'animale - una rarità in un paese musulmano nel quale il consumo della sua carne è ritenuto illegale, è ospite dello zoo di Kabul. Sono stati proprio i visitatori del parco a manifestare la propria preoccupazione per un possibile conta contagio dell'influenza H1N1.