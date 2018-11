Un prete lefebvriano: "Camere a Gas? Per disinfettare"

"So che le camere a gas sono esistite almeno per disinfettare, ma non so dire se abbiano fatto morti oppure no, perché non ho approfondito la questione". Parole choc quelle pronunciate da don Abrahamowicz, capo della comunità lefebvriani del Nordest. Le sue dichiarazioni riaccendono la polemica sul negazionismo nonostante il mea culpa del leader del movimento tradizionalista Bernard Fellay, addolorato dalle parole del vescovo Williamson. Sul caso interviene anche il cardinale Tettamanzi che parla del negazionismo, del rapporto tra chiesa ed ebrei, delle richieste del Papa ai Lefebvriani.