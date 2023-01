Milano, danneggiano auto e moto e aggrediscono gli agenti: tre arresti

Sette giovani la scorsa notte in via Ponti, zona Barona a Milano, hanno danneggiato otto auto e due moto, poi hanno violentemente litigato fra loro per strada: tre sono stati arrestati e quattro denunciati dalla polizia.

Gli arresti

In manette sono finiti due giovani di 21 e 22 anni e un uomo di 29 anni: tutti devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e il più grande anche di lesioni. Pure gli altri quattro ragazzi sono stati denunciati per resistenza. Tutti e sette hanno precedenti per reati contro la persone e il patrimonio.