Milano, scontro tra auto vicino a Stazione Centrale: tre feriti

Incidente stradale la notte scorsa vicino alla stazione Centrale di Milano con un bilancio di tre feriti di cui uno grave. Lo scontro è avvenuto fra due auto all'angolo fra via Vitruvio e via Macchi e da una delle vetture sono state estratte tre persone di cui due portate in ospedale e una di queste in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.