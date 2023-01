Milano, gira con martello in mano e minaccia clochard: bloccato

L'uomo è stato notato dai poliziotti in borghese nella zona di Largo Augusto

Si aggirava per il centro di Milano con un grosso martello in mano, con cui ha minacciato alcuni senzatetto: per questo un 31enne con precedenti è stato arrestato dalla polizia.

La vicenda

L'uomo, di origine egiziana, è stato notato dai poliziotti in borghese nella zona di Largo Augusto. Poco dopo è stato raggiunto dagli agenti di una Volante contro i quali, secondo le accuse, ha lanciato una bottiglia (senza colpire nessuno). Bloccato, è stato arrestato e portato in Questura con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.