Milano, ruba bici con gps: 18enne rintracciato e arrestato

Un ragazzo di 18 anni, di origine marocchine, è stato arrestato dalla polizia per il furto, a Milano, di una bicicletta artigianale da 16mila euro. Ieri il proprietario, un 53enne, ha chiamato gli agenti raccontando che attorno alle 21 gli avevano rubato la propria bici con pedalata assistita in via della Moscova.

L'arresto

Grazie a un dispositivo gps installato all'interno è stato possibile seguire il mezzo Agnelli fino a piazza Duca d'Aosta, dove i poliziotti hanno trovato la bici tra le mani del marocchino.