Milano, ruba trolley da vano bagagli bus: arresto in stazione Centrale

Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un 31enne palestinese, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato. All'arrivo di un autobus, alla banchina di sosta per i mezzi in partenza e arrivo per l'aeroporto di Malpensa, ha prelevato un trolley grigio dal vano bagagli allontanandosi verso via Pergolesi. L'individuo è stato bloccato e tratto in arresto dai poliziotti, mentre il trolley è stato restituito al proprietario che non si era accorto dell'accaduto.