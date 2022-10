Maltrattamenti in famiglia, denunciato 35enne a Gallarate

La donna non ha mai voluto querelare il 34enne, anche dopo essere stata portata in ospedale e refertata. La misura però è scattata in ogni caso, in attivazione del "codice rosso"

Un 34enne di Gallarate (Varese) è stato sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, emessa dal Gip di Busto Arsizio (Varese), per maltrattamenti in famiglia.

La vicenda

Durante le indagini della polizia di Stato sono emersi numerosi episodi di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il 13 settembre scorso, poco dopo mezzanotte, gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti nell'abitazione della famiglia, dove hanno trovato l'uomo visibilmente ubriaco e la moglie con chiari segni di percosse sul volto. Dagli accertamenti sono emerse violenze e vessazioni che andavano avanti dal 2019, anche davanti alle due figlie di 10 e 8 anni. La donna però non ha mai voluto querelare il 34enne, anche dopo essere stata portata in ospedale e refertata. La misura è scattata in ogni caso, in attivazione del "codice rosso".