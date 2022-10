Milano, protesta dei poliziotti contra l'Area B

Cronaca

Move-In, il servizio di Regione Lombardia per i divieti dell’area B

Il Pirellone ha previsto una deroga specifica per chi intende entrare in determinate zone del capoluogo ma non ha il veicolo adatto: grazie a una piccola scatolina nera è possibile accedere liberamente, salvo i limiti generali imposti, fino al raggiungimento della soglia chilometrica annua. Il costo è di 50 euro nei primi dodici mesi e poi 20 nei successivi

LE LIMITAZIONI– A partire dal 1° ottobre 2022 a Milano sono stati introdotti nuovi divieti alla circolazione dei mezzi più inquinanti all'interno di Area B e Area C. Ne sono soggetti i veicoli per il trasporto persone come gli Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel (anche in presenza di Fap installato sul veicolo), e quelli per il trasporto di cose, oltre che gli autobus, come gli Euro 4 diesel senza Fap, oppure con Fap se le emissioni di particolato sono superiori a 0,01 g/KWh o Fap installato dopo il 31 dicembre 2018

PRESENTI DELLE DEROGHE – Chi ha un'auto "fuori legge" può comunque entrare in Area B per un massimo di 50 volte in un anno. Dal secondo anno, quindi da ottobre 2023, gli ingressi gratuiti diventeranno invece 25 all'anno per i residenti a Milano e 5 per chi vive fuori città, ma si otterranno soltanto con la registrazione su un portale dedicato