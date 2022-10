Milano, accoltellamento per strada: arrestato 47enne

Il gesto sarebbe avvenuto al culmine di una lite, la vittima, trasportata d'urgenza al Niguarda, non risulta in pericolo di vita

Una lite partite al telefono, culminata poi con l'incontro in strada e l'accoltellamento di un 47enne ai danni di un 48enne a Milano. La vittima è stata raggiunto da tre fendenti, uno al torace e due alla schiena, uno dei quali gli ha causato la perforazione del polmone. Trasportato d'urgenza al Niguarda, è giudicato fuori pericolo.

L'indagine

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due hanno prima avuto una discussione telefonica a seguito della quale si sono affrontati in strada. Il 48enne, temendo di essere aggredito, avrebbe portato con sé un coltello da cucina. Nella colluttazione sarebbe stato disarmato e ferito con la propria arma. Il ferito è riuscito a tornare in casa per chiedere aiuto, mentre il suo aggressore è stato bloccato poco dopo. Ancora da chiarire le cause della lite.