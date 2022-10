Milano, scarcerata 85enne: era condannata per occupazione abusiva

La donna, non autosufficiente, da circa due settimane si trovava a San Vittore per una condanna definitiva a 8 mesi

Nella mattinata di oggi il tribunale di sorveglianza di Milano, dopo le polemiche di ieri, ha disposto la scarcerazione per la donna di 85 anni da due settimane a San Vittore per scontare una condanna di 8 mesi per l'occupazione abusiva di un alloggio.

"Pena da differire o sospendere"



La donna, non autosufficiente, ha bisogno di un'assistenza personale e una gestione sanitaria costante, si tratta di una persona non orientata nello spazio e nel tempo. Per questo era intervenuto anche il garante dei detenuti del Comune di Milano, Franco Maisto, che ieri ha incontrato l'anziana. "Mi meraviglio - aveva spiegato Maisto - che sia stata data esecuzione a questa misura di carcerazione. Era una pena da differire o sospendere".