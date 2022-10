Milano, aveva accoltellato un uomo dopo festa Inter: 6 mesi di pena

La donna era stata condannata a 5 anni e 10 mesi per tentato omicidio in primo grado, ridotta la pena in appello

In primo grado era stata condannata a 5 anni e 10 mesi per tentato omicidio, in appello la pena per la 42enne accusata di aver accoltellato un uomo il 9 maggio del 2021, dopo i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter, è stata ridotta a 6 mesi con il reato derubricato in eccesso colposo di lesioni.



Il fatto



La vittima, 25enne residente a Torino, dopo i festeggiamenti per la vittoria nerazzurra, aveva contattato la donna conosciuta su un sito di incontri online e l'aveva raggiunta in un bilocale in via Maiocchi. Di lì a poco era nata una discussione sulla prestazione sessuale e lei, stando alle indagini che avevano portato al fermo, lo aveva accoltellato all'addome.