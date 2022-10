In auto investe agente in bicicletta a Milano, denunciato

Un uomo di 52 anni è stato denunciato per resistenza e lesioni dopo aver investito con la propria auto un poliziotto in bicicletta che tentava di fermarlo. E' successo a Milano lo scorso settembre, in via Panzini. L'agente, 25 anni, ha riportato escoriazioni e contusioni giudicate guaribili in 11 giorni.

La vicenda

Gli agenti hanno notato una vettura che si muoveva a zig zag compiendo pericolose manovre di sorpasso. I due poliziotti, in bici, al semaforo hanno avvicinato l'automobilista che però si è rifiutato di farsi identificare e anzi è ripartito tentando di seminare gli agenti. Questi lo hanno raggiunto nuovamente al semaforo successivo, dove il 52enne ha travolto il poliziotto che gli si era parato davanti. La collega è riuscita a prendere il numero di targa. Grazie a questo elemento e alle telecamere di sorveglianza è stato possibile rintracciare l'automobilista.