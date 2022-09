Milano, ruba orologio da 20mila euro a turista in centro: fermato

Un francese di 20 anni è stato fermato dalla polizia per aver rubato un orologio Patek Philippe, del valore di circa 20mila euro, a un turista cinese di 46 anni nel pomeriggio di domenica scorsa, 11 settembre, in via Hoepli, in centro a Milano.

Il fermo

Il giovane, senza fissa dimora in Italia, è stato fermato dagli agenti del Commissariato Centro durante l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un'altra persona per reati analoghi. Due giorni fa infatti gli agenti, intervenuti in un palazzo occupato in via Cavezzali, hanno notato il 20enne insieme al destinatario dell'ordinanza. Durante una perquisizione negli alloggi dei due i poliziotti hanno trovato il Patek Philippe rubato domenica ma anche altri orologi e oggetti probabilmente rubati, oltre a 4mila euro in contanti e ai vestiti usati per la rapina, gli stessi che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Entrambi, secondo l'accusa, sarebbero responsabili della rapina ai danni del turista cinese: per il 20enne è stato eseguito il fermo, per l'altro indagato, al momento, l'ordinanza in carcere per gli altri reati di cui era accusato.