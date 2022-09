Rapina in farmacia con coltello, arrestato 27enne a Milano

Si tratta di un 27enne che, ieri pomeriggio, ha rapinato una farmacia in via Rimini. E' stato bloccato nel parco di viale Famagosta

La polizia ha arrestato un 27enne che, ieri pomeriggio, ha rapinato una farmacia in via Rimini, a Milano. Il ragazzo, con il volto coperto da una mascherina chirurgica e in testa un berretto da baseball, dopo essere entrato nella farmacia ha minacciato il titolare con un coltello per farsi consegnare l'incasso, circa 130 euro. Subito dopo è fuggito.

L'arresto

Scattato l'allarme, i 'Falchi' della sesta sezione 'Contrasto crimine diffuso' hanno intercettato il rapinatore nel parco di viale Famagosta, mentre si sbarazzava dei vestiti e dello zaino usati poco prima. E' stato portato nel carcere di San Vittore. La polizia ha restituito il bottino al titolare della farmacia.