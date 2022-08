San Giuliano Milanese, 28enne accoltellato al volto e al braccio

Il giovane si trovava sulla via Emilia: è stato portato al policlinico di Milano d’urgenza e non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il soccorso sanitario

Un 28enne è stato accoltellato al volto e a un braccio nel pomeriggio, poco prima delle 14 a San Giuliano Milanese (in provincia di Milano). Il giovane si trovava sulla via Emilia, in un punto in cui la strada statale attraversa il centro abitato.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme al soccorso sanitario. L'uomo è stato portato d'urgenza al policlinico di Milano ma non in pericolo di vita. I militari stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.