Anpi, morta a Milano la partigiana Miranda Rossi: aveva 94 anni

È morta all'età di 94 anni Miranda Rossi, partigiana nata a Milano il 31 maggio 1928 e storica iscritta alla sezione 'Anpi 25 Aprile'. Ne dà notizia, sul proprio profilo Facebook, il presidente dell'Anpi provinciale Roberto Cenati.

La vita

La donna, moglie del partigiano Libero Traversa, morto il 28 aprile 2019, si dedicò al trasporto e alla diffusione della stampa clandestina, come lei stessa riportò nelle sue memorie. "Entrai in contatto - scrisse Miranda Rossi - con la cartolaia di Via Aselli. Si chiamava Mery Markus, era di origine ungherese ed era un punto di riferimento delle Brigate SAP Garibaldi. Un giorno mi affidò un pacchetto da portare a Monza: conteneva volantini antifascisti. Cominciai così a portare in giro la stampa clandestina agli indirizzi che mi dava la Mery. Una volta il tram su cui ero salita venne fermato da un rastrellamento tedesco. Perquisirono tutti, ma mi andò bene perché non trovarono i volantini che avevo nascosto sotto la gonna". "Alla figlia Rossella - conclude il post di Cenati - ai familiari, ai nipoti, esprimo la mia commossa e affettuosa vicinanza e quella dell'Anpi Provinciale di Milano.