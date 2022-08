Pieve Emanuele, incendio in un altoforno: rogo domato

Incendio in un'azienda a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e non si sono registrati feriti.

L'incendio

I pompieri sono intervenuti nella tarda sera di ieri e hanno proseguito le operazioni durante la notte per domare il rogo scoppiato all'interno della Novelis, società che si occupa di lavorazioni meccaniche. Le fiamme hanno coinvolto un altoforno, causando una colata di alluminio anomala. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti dl Nbcr, il gruppo nucleare-biologico-chimico-radiologico, per verificare condizioni di eventuali pericolosità.