Uboldo, incendio in una ditta chimica alle porte di Milano

Le fiamme sono divampate intorno alle 5 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, due autobotti, un carro aria (mezzo per il trasporto di ossigeno)

Un incendio è divampato all'interno di una ditta che effettua lavorazioni chimiche in via Legnano a Uboldo, comune al confine tra Varese e Milano. Il rogo è scoppiato all'alba, come riporta Milano Today.

L'incendio

Le fiamme sono divampate intorno alle 5 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, due autobotti, un carro aria (mezzo per il trasporto di ossigeno). Infine, sul posto anche i tecnici dell'Ats e Arpa che hanno effettuato i rilievi del caso.