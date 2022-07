Evasione fiscale totale, denunciata la titolare di un bar a Milano

La titolare di un bar tabacchi di Milano, di nazionalità cinese, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale totale, e sottoposta alla confisca diretta di 184 mila euro, al termine di un'indagine delle fiamme gialle di Seveso (Monza), coordinate dalla Procura di Monza. La donna, con locale a Milano ma sede legale in provincia di Monza, secondo le accuse, avrebbe ricevuto sul suo conto corrente circa 443 mila euro, nel 2015, tra versamenti di contante, assegni e bonifici anche esteri, che non ha mai dichiarato al fisco. Il Gip di Monza ha ordinato per lei la confisca diretta, eseguita questa mattina dai finanzieri.