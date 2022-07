Milano, rissa in corso Como: denunciato 23enne per minacce aggravate

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato ieri sera nella zona delle movida di corso Como a Milano. A quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, la reazione del 23enne è scattata dopo che la sua ragazza, una 20enne, è stata insultata pare da un gruppo di nordafricani intorno a mezzanotte.

La lite

Ne è nata una lite in cui il 23enne, di origine colombiana, ha avuto la peggio visto anche il numero degli aggressori che lo hanno minacciato con dei cocci di bottiglia. A quel punto il ragazzo si è allontanato per prendere dalla propria auto una pistola scacciacani, poi è tornato sul luogo della lite minacciando il gruppo a sua volta e mettendolo in fuga. Poco dopo il 23enne è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata. Lui stesso ha fatto ritrovare la scacciacani, di cui si era sbarazzato non lontano, in viale Montegrappa.