Rapina banca a Corsico per “curare cane malato”: arrestato 42enne

Un 42enne si è presentato nella filiale della Bcc di Corsico, nel Milanese, armato di taglierino, con il volto coperto da una mascherina anti-covid e con in testa un panama. Si è fatto consegnare 5mila euro e ha detto al personale che non gli importava nulla di finire in carcere e che aveva bisogno di soldi per il suo cane malato. L’uomo è poi stato arrestato dai carabinieri, mentre il cane è stato affidato alla madre.

L’arresto

I carabinieri hanno comunque trovato l'uomo, che in banca aveva perso il manico del taglierino, sempre nel centro del Milanese. Con sé ancora parte del taglierino ma non il bottino. È risultato che l'uomo, 42 anni, era ai servizi sociali per una serie di nove rapine in farmacia avvenute negli anni scorsi ed è stato portato in carcere.