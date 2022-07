Milano, incendio in abitazione in periferia: una persona intossicata

Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano di un palazzo in via Mompiani attorno alle 6.30. Morti due gatti che si trovavano all'interno

Una persona è rimasta lievemente intossicata a seguito di un incendio scoppiato all'alba di oggi in un appartamento alla periferia Sud di Milano e che ha causato la morte di due gatti, che si trovavano all’interno. Secondo quanto riferito le fiamme si sono sviluppate al secondo piano di un palazzo in via Mompiani attorno alle 6.30.

I soccorsi

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno spento in poco tempo il fuoco. Infatti, da quanto è stato riferito, non sono stati registrati danni strutturali. All'interno dell'abitazione non c'erano i proprietari ma due gatti ritrovati senza vita mentre una signora che vive nello stesso stabile è stata medicata sul posto per una leggera intossicazione. Sul posto anche i carabinieri.