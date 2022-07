Abusano di una donna in strada, due arresti a Milano

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri, la scorsa notte a Milano, perché ritenuti responsabili di una violenza sessuale ai danni di una donna brasiliana di 42 accaduta in piazza Napoli. I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione di passanti che avevano visto una donna trascinata in uno spazio verde da tre uomini. I militari del Nucleo radiomobile hanno bloccato in flagrante un 42enne della Nuova Guinea e un egiziano di 22 anni. Un terzo uomo è invece riuscito a scappare.

I soccorsi

La donna è stata portata all'ospedale Policlinico ma, avendo assunto alcolici, non è stata in grado di dare indicazioni precise su quanto accaduto e sulla terza persona. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo mentre le indagini sono affidate a quelli della compagnia di Porta Magenta.