Milano, inaugurato giardino dedicato a sorelle creatrici di Diabolik

“Figura originale e senza tempo”

Miriam Leone alla cerimonia di presentazione dei David di Donatello

Un'opera apprezzata anche da Sozzani, erede delle due sorelle: "Angela e Luciana non so se oggi sarebbero qui - ha osservato - non amavano troppo i riflettori o la popolarità". Un anti-eroe, Diabolik, un ladro cinico e spietato, che comunque "ci viene richiesto come testimonial di molte campagne - ha rivelato Gomboli - e complice anche il film, fuori da ogni previsione, stiamo guadagnando nuovi lettori". Una figura "così originale da essere senza tempo - ha concluso - è vero che oggi usa il laser o il computer ma è rimasto sempre fedele a quello che era il suo spirito e la sua eleganza trasmessa dalle sorelle Giussani".