Covid Lombardia, 4.672 nuovi casi. Nessun decesso in 24 ore

A fronte di 30.092 tamponi effettuati, sono 4.672 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi al 15,5% (ieri 16,4%). Per la prima volta nel 2022, non si registra nessun decesso nelle 24 ore precedenti: il totale delle vittime in regione da inizio pandemia resta fermo a 40.691. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 19, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 49 (+19). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO)

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.810 casi, a Bergamo 259, a Brescia 364, a Como 319, a Cremona 133, a Lecco 193, a Lodi 102, a Mantova 151, a Monza e Brianza 476, a Pavia 221, a Sondrio 49 e a Varese 388.