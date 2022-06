È morto Gianni Clerici, scrittore e storica firma del tennis

Considerato uno dei più grandi esperti di tennis del mondo, per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni era stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame. È stato a lungo la voce del tennis su Sky. Celebri le telecronache con l'amico di sempre Rino Tommasi

E' morto a 91 anni a Bellagio (Como) Gianni Clerici, giornalista e scrittore. Lo riporta Sky Sport. Ex giocatore di tennis, per tutta la vita ha scritto di questo sport. Era considerato uno dei più grandi esperti di tennis del mondo: per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni era stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame, secondo italiano presente dopo Nicola Pietrangeli (insignito del riconoscimento nel 1986). Italo Calvino lo aveva definito "uno scrittore imprestato allo sport".

La carriera

Nato a Como nel 1930, aveva giocato a tennis vincendo due titoli italiani juniores di doppio in coppia con Fausto Gardini e una coppa De Galea a Vichy nel 1950 e partecipando come singolarista sui campi di Wimbledon (1953) e Roland Garros (1954). La carriera da giornalista inizia con la collaborazione a La Gazzetta dello Sport dal 1951 al 1954, e nel 1954 con Sport Giallo e Il Mondo. Nel 1956 fu inviato e poi editorialista de Il Giorno, col quale ebbe un rapporto di collaborazione fino al 1988. Dal 1988 collabora con L'Espresso e Repubblica. E' stato a lungo voce del tennis su Sky Sport con l'amico Rino Tommasi.

Del 1974 è la prima edizione della sua opera più famosa, 500 anni di tennis, tradotta in Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e Spagna, e più volte ristampata e aggiornata. Ha scritto più di 6mila articoli sportivi ed è stato uno dei commentatori tecnici italiani più importanti, ma è stato anche autore di testi narrativi, raccolte poetiche e saggi storici.