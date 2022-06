Milano, polfer arresta in stazione Centrale una ladra di 26 anni

I poliziotti, impegnati in un controllo al binario 10, hanno notato, su segnalazione di un capotreno, la donna che stava cercando rapidamente di uscire dalla stazione

La Polfer di Milano ha arrestato alla Stazione Centrale una bosniaca di 26 anni, pregiudicata, perché destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano. I poliziotti, impegnati in un controllo al binario 10, hanno notato, su segnalazione di un capotreno, la donna che stava cercando rapidamente di uscire dalla stazione.

L'arresto

Ed è stata bloccata e, tramite gli accertamenti nella banca dati, è emerso che la 26enne era ricercata per scontare la pena di tre anni e mezzo di carcere per furto con destrezza. Quindi è stata accompagnata in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria