Milano, spinge una ragazza mentre arriva la metro: arrestata 29enne

Una donna di 29 anni è stata arrestata a Milano per aver spinto alle 23 di ieri nella stazione Duomo della linea 3 una 26enne che attendeva la metro, sulla banchina, mentre arrivava un convoglio. L'ipotesi accusatoria, per lei, che avrebbe alcuni piccoli precedenti penali, è di tentato omicidio, che però potrebbe essere ampiamente derubricata nella fase degli ulteriori accertamenti.

La vicenda

La 26enne spintonata all’arrivo del treno senza apparenti motivi, ha mantenuto l'equilibrio e non è caduta. La 29enne ha poi ha cercato di allontanarsi ma è stata trattenuta dai presenti, che hanno avvisato l'addetto di stazione e la Polmetro, che l'ha arrestata. Dopo una notte all'ospedale Fatebenefratelli, i medici l'hanno ritenuta non bisognosa di ospedalizzazione e il pm di turno ha deciso per il carcere, dove attende le decisioni dell'autorità giudiziaria. In questo contesto si dovranno probabilmente acquisire eventuali elementi sanitari, e sulla sua salute psicologica. La giovane spintonata non ha avuto bisogno di cure mediche e ha detto di non aver mai visto quella persona.