Milano, si getta nel Lambro per fuggire dalla Polizia: arrestato

Ha cercato di fuggire dai controlli della Polizia buttandosi nel fiume Lambro, a Milano, ma gli agenti si sono tuffati ingaggiando una colluttazione e, alla fine, l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. È accaduto ieri pomeriggio, quando una pattuglia del commissariato Mecenate ha fermato tre uomini in via Vittorini, alla periferia est della città, per sottoporli a un controllo. I tre hanno tentato di scappare ma, mentre due ci sono riusciti, un terzo si è buttato nel fiume. Gli agenti lo hanno quindi seguito in acqua, bloccato e arrestato.