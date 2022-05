Milano, rapina in pieno giorno in zona Corvetto: tre arresti

Tre amici, due uomini e una donna, sono stati rapinati in strada, in pieno giorno, a Milano, da tre sconosciuti che sono stati arrestati subito dopo dagli agenti di una Volante. È accaduto in via Toffetti, in zona Corvetto, intorno alle 10.30 di ieri.

La rapina

I tre giovani, una ragazza di 23 anni, un 24enne e un 25enne, sono stati avvicinati da altri tre ragazzi, un 22enne e un 24enne, entrambi con precedenti, e un altro 24enne, incensurato. Uno di loro era armato di una pietra e i tre hanno minacciato e costretto gli altri tre a consegnare soldi e cellulari, colpendo anche uno dei ragazzi lievemente con la pietra. Poi hanno inseguito la ragazza, che era scappata rifugiandosi nella propria auto parcheggiata nei pressi, e dopo averla raggiunta hanno infranto un finestrino con la pietra costringendola a uscire e a consegnare a sua volta contanti e cellulare. In quel mentre è arrivata la polizia, avvisata da altri passanti, che ha arrestato i presunti aggressori per rapina aggravata in concorso e per alcune dosi di cocaina che avevano addosso.