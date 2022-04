Sciopero mezzi Atm 28 aprile, la situazione a Milano

Tutte le linee metropolitane sono aperte. Tram, bus e filobus sono in normale servizio

A Milano è stato indetto uno sciopero di quattro ore da Atm. Come si apprende dal profilo Twitter dell'azienda milanese, tutte le linee metropolitane sono aperte. Tram, bus e filobus sono in normale servizio.

Le motivazioni

Le organizzazioni sindacali avevano indetto lo sciopero per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo di categoria, che è scaduto nel 2017. In particolare modo chiedono la revisione "delle retribuzioni in relazione all'aumento del costo della vita", chiedono inoltre una revisione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro "anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da Covid-19" e infine l'orario e l'organizzazione del lavoro "ivi compresa quello dello smart working".