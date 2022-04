Epatite acuta nei bambini: caso sospetto a Milano

Altri due piccoli pazienti, per cui la malattia è confermata, di sei e 11 anni, sono ancora in cura all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: da quanto appreso, il secondo ha dovuto subire un trapianto di fegato

Un bambino di quattro anni è sottoposto d accertamenti all'ospedale San Paolo di Milano per verificare se sia affetto da epatite anomala. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nelle pagine milanesi, il bimbo - primo caso sospetto registrato a Milano - presentava un colorito giallognolo, e valori del fegato molto alterati ed è arrivato in ospedale nei giorni scorsi. Altri due piccoli pazienti, per cui la malattia è confermata, di sei e 11 anni, sono ancora in cura all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: da quanto appreso, il secondo ha dovuto subire un trapianto di fegato.

Il vertice in Regione Lombardia

La Regione ha indetto martedì un vertice tra i direttori degli ospedali lombardi e delle Ats per fotografare la situazione. Il bambino assistito al San Paolo è l’unico nuovo sospetto, per il momento. La direzione generale Welfare ha comunque invitato le strutture sanitarie a mantenere alta l’attenzione.