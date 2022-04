Incidente a Milano, scontro tra auto e monopattino: ferito 21enne

È avvenuto la scorsa notte, verso le 2.30, in viale Tebaldi. Le condizioni del giovane sembravano inizialmente gravi ma le lesioni che ha riportato si sono poi rivelate meno preoccupanti

Un ragazzo di 21 anni è stato portato in ospedale per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto la scorsa notte, verso le 2.30, in viale Tebaldi, a Milano. Secondo quanto ricostruito, il giovane, che viaggiava a bordo di un monopattino, si è scontrato con un'auto.