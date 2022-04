Milano, borseggiatrice arrestata alla fermata del filobus

Una donna di 27 anni è stata arrestata per tentata rapina dagli agenti della Questura per aver cercato di derubare, spintonandola, una donna di 80 anni, alla fermata del filobus della linea 90-91 in viale Molise, all'angolo con viale degli Etruschi, a Milano.

Il tentativo di furto

L'episodio è avvenuto ieri mattina, la donna, bulgara di 27 anni, si è avvicinata all'anziana, che aveva il trolley per la spesa e la borsa a tracolla, e, al sopraggiungere del bus, le si è avvicinata. Dopo averla spintonata tra i passeggeri in attesa ha infilato una mano nella sua borsa. È stata subito fermata dai poliziotti in borghese, impegnati in un servizio di controllo a bordo dei mezzi pubblici. L'anziana è stata accompagnata in ospedale per precauzione.