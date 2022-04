Milano, rapina con cacciavite e spaccio sui Navigli

L'episodio è accaduto intorno all'1, quando il giovane, in compagnia di due amici, si trovava lungo l'alzaia del Naviglio Pavese, in direzione della Darsena

Proseguono le rapine tra ragazzi nelle zone della movida milanese e a farne le spese, la scorsa notte, è stato un 24enne a cui tre altri ragazzi hanno portato via quello che aveva minacciandolo con un cacciavite. I tre, però, sono stati poco dopo rintracciati dalla polizia, che li ha bloccati. L'autorità giudiziaria ha poi deciso per denunciarli in stato di libertà. L'episodio è accaduto intorno all'1, quando il giovane, in compagnia di due amici, si trovava lungo l'alzaia del Naviglio Pavese, in direzione della Darsena.

La ricostruzione dei fatti

I tre lo hanno avvicinato alle spalle e, minacciandolo con un cacciavite, gli hanno portato via due collane, quattro ciondoli in oro e 400 euro, allontanandosi. Gli amici hanno, però, subito chiamato il 112 e gli aggressori sono stati bloccati poco distante: si tratta di due 19enni con precedenti, uno dei quali marocchino, e di un 20enne. Portati in questura, dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.