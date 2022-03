Milano, truffe ad automobilisti mentre è sotto sorveglianza: preso

Ha continuato a compiere truffe a ripetizione ai danni di ignari automobilisti nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con l'obbligo di dimora a Milano e di presentazione alla polizia giudiziaria. Un pregiudicato di 44 anni è stato però scoperto dagli agenti del commissariato Bonola, che lo avevano in carico, arrestandolo insieme al complice. L'uomo, con vari precedenti per truffe e furti, di origine napoletana, da alcuni giorni arrivava nella caserma della polizia in compagnia di un altro pregiudicato, un 55enne anch'egli campano.

La truffa dello specchietto

Un fatto che ha insospettito gli agenti, i quali hanno cominciato a seguirli, scoprendo che dopo essere venuti in commissariato per far firmare il più giovane, come prevedevano gli obblighi, i due, a bordo di un’auto scorrazzavano tentando truffe in modo seriale a ignari automobilisti con la cosiddetta tecnica 'dello specchietto', che consiste nell'affiancare una macchina e colpirne la carrozzeria con un sasso, per poi fermare il conducente e mostrare uno specchietto retrovisore rotto, cercando di 'conciliare' un risarcimento immediato per evitare l'intervento delle assicurazioni.

L’arresto



I due, senza sapere di essere seguiti, hanno prima tentato un paio di colpi - sempre dopo essere andati in caserma e dopo pranzo - che non sono andati a buon fine; poi, ieri, in via Caldara, hanno fermato un 42enne a bordo di un’auto inscenando la stessa pantomima, e convincendolo ad andare a prelevare e consegnare 200 euro. Ma appena hanno ricevuto i soldi sono stati bloccati dagli agenti. Nel vano portaoggetti della loro auto c'era ancora il sasso, pronto per essere tirato.