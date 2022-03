Droga: spaccia con la fidanzatina 16enne, arrestato a Milano

E' successo intorno alle 21.30 di ieri, in viale Regina Giovanna. Gli agenti della Squadra Mobile, seguendo un 48enne, hanno assistito alla compravendita di stupefacente

Un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia a Milano, durante alcuni controlli antidroga. E' successo intorno alle 21.30 di ieri, in viale Regina Giovanna. Gli agenti della Squadra Mobile, seguendo un 48enne, hanno assistito alla compravendita di stupefacente. Il ragazzo, irregolare e con precedenti, chiamato dal 48enne è arrivato sul posto in compagnia della fidanzatina minorenne, sua connazionale.

L'arresto

Dopo lo scambio gli agenti hanno bloccato tutti e tre. Il pusher, che aveva appena ceduto al 48enne due grammi di cocaina, aveva addosso anche dell'hashish ed è stato arrestato. Il 48enne è stato segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti mentre la 16enne, ritenuta estranea ai fatti, e che si teneva in disparte durante lo scambio, è stata riaffidata ai genitori.